В Саратове лишенного прав водителя поймали за рулем маршрутки

САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Лишенный водительских прав за пьяную езду мужчина пойман за рулем маршрутки в Лишенный водительских прав за пьяную езду мужчина пойман за рулем маршрутки в Саратове и по решению суда арестован на 10 суток, сообщила во вторник пресс-служба городского отдела ГИБДД.

По данным ведомства, на 1-м проезде Танкистов инспекторы ДПС остановили микроавтобус Mercedes-Benz маршрута №8А, за рулем которого находился 30-летний водитель. Однако проверка установила, что мужчина ранее неоднократно лишался водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, и срок лишения прав еще не истек.

"На водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами", судом ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.