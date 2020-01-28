Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T20:08+0300
https://ria.ru/20200128/1563985967.html
В Саратове лишенного прав водителя поймали за рулем маршрутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/154871/97/1548719710_101:406:3020:2048_1036x0_80_0_0_d7d82016db5311bc2526aa2aac504a6e.jpg
РИА Новости

В Саратове лишенного прав водителя поймали за рулем маршрутки

20:08 28.01.2020
940
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Лишенный водительских прав за пьяную езду мужчина пойман за рулем маршрутки в Саратове и по решению суда арестован на 10 суток, сообщила во вторник пресс-служба городского отдела ГИБДД.
По данным ведомства, на 1-м проезде Танкистов инспекторы ДПС остановили микроавтобус Mercedes-Benz маршрута №8А, за рулем которого находился 30-летний водитель. Однако проверка установила, что мужчина ранее неоднократно лишался водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, и срок лишения прав еще не истек.
"На водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами", судом ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиров остановленной маршрутки после выявленного правонарушения попросили выйти из салона, для них остановили другой маршрутный микроавтобус, на котором они продолжили движение.
Автомобили скорой помощи и полиции
26 января, 16:39
В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода
931180
Обсудить 0
СаратовРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Интерактивный дорожный знак, установленный в Йошкар-Оле. Стоп-кадр видео очевидца
МВД Марий Эл объяснило разные ограничения скорости на дорожном знаке
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Покупки в интернете
Эксперты рассказали, как уберечься от мошенников в "киберпонедельник"
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея
В Челябинске родители пожаловались на концерт Элджея
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело саратовского рыбака нашли в Волге спустя десять дней
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Лексия Алиджай
Стала известна причина смерти 21-летней певицы Лекси Алиджай
Заседание зимней сессии ПАСЕ во французском Страсбурге
ПАСЕ приняла резолюцию с критикой судебной реформы в Польше
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
Лента новостейМолния