Советника-посланника посольства Японии вызвали в МИД

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Советника-посланника посольства Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД в связи с выставкой "Территория и суверенитет" в Токио , открытой при поддержке официальных властей.

сообщении ведомства отмечается, что на ней представлены "пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы".

"Указав на неоспоримость законного суверенитета Российской Федерации над данной территорией, подчеркнули, что подобные действия японской стороны идут вразрез с договоренностью лидеров наших стран о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях", — добавили в дипведомстве.

Там также подчеркнули, что Москва видит в этих шагах Токио нежелание признавать "в полном объеме" итоги Второй мировой войны.

Территориальный вопрос

Заключение мирного договора между Россией и Японией — ключевой вопрос двусторонних отношений. Вместе с тем Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же не отказалась от претензий на все острова и рассматривала документ лишь как часть решения проблемы.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

После встречи с Владимиром Путиным в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.