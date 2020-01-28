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Турция сооружает лагерь для беженцев из Идлиба, заявил Эрдоган
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РИА Новости

Турция сооружает лагерь для беженцев из Идлиба, заявил Эрдоган

18:57 28.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти сооружают лагерь для размещения беженцев из сирийского Идлиба.
"Из Идлиба к нашим границам двигаются беженцы. Мы приняли меры. Там зима достаточно холодная. И мы предложили обеспечить их не палатками, а нормальным жильем. И это сейчас делается. Желаю, чтобы в Идлибе все закончилось миром", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Сенегал. Трансляцию вел телеканал NTV.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами "Джебхат ан-Нусры"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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