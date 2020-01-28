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Эрдоган не рассчитывает на скорое окончание ливийского кризиса
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РИА Новости

Эрдоган не рассчитывает на скорое окончание ливийского кризиса

18:47 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не имеет надежды на скорое окончание вооруженного конфликта в Ливии.
"Мы вчера по телефону с (президентом США Дональдом) Трампом говорили о Ливии. Если я скажу, что кризис там вот-вот может разрешиться, то это будет неправдой. За командующим (Ливийской национальной армии Халифой) Хафтаром стоят определенные силы, легионеры за деньги Абу-Даби, и сейчас они держат его на ногах. Мы предложили отказаться от военного решения и следовать пути политического урегулирования", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Сенегал. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он назвал Хафтара "легионером, который воюет за деньги". "Он в свое время предал свое руководство в лице Каддафи, бежал и укрылся в США. Сегодня он пытается свергнуть законную власть в Ливии", - добавил президент Турции.
Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.
Михаил Богданов
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарДональд ТрампЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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