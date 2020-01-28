МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ОГК-2 в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 7%, до 54,7 миллиарда кВт.ч, сообщила пресс-служба компании.

"Электростанции ПАО "ОГК-2" в 2019 году выработали 54,7 миллиарда кВт.ч, что на 7% меньше показателя 2018 года (58,9 миллиарда кВт.ч). Уменьшение объемов производства обусловлено оптимизацией производственной деятельности, в частности, стратегией снижения выработки электроэнергии неэффективным оборудованием", - говорится в сообщении.

Кроме того, отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС по итогам года составил 6,65 миллиона Гкал, что на 5% ниже аналогичного показателя 2018 года. Отмечается, что снижение показателя связано с более высокой температурой наружного воздуха в отчетный период.

Доля выработки на энергоблоках, введенных в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), в общем объеме производства увеличилась на 3 процентных пункта, достигнув 26,5% (14,5 миллиарда кВт.ч в 2019 году и 13,8 миллиарда - в 2018 году).