"Росатом" пояснил, как обедненный уран развивает атомную энергетику

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Промышленное производство в России так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, с которым теперь работает энергоблок №4 Белоярской АЭС в Свердловской области, стало примером практического применения обедненного гексафторида урана для освоения новых технологий атомной энергетики будущего, сообщила топливная компания ТВЭЛ госкорпорации "Росатом".
Историческое событие в российской атомной энергетике произошло на Белоярской АЭС в Свердловской области - в реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 была загружена первая серийная партия промышленного смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, блок успешно возобновил работу после планового ремонта, ранее во вторник сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
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"В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана – ОГФУ, так называемых вторичных "хвостов" обогатительного производства)", - отмечается в сообщении ТВЭЛ.
Как пояснил вице-президент по развитию технологий и созданию производств замкнутого ядерного топливного цикла ТВЭЛ Виталий Хадеев, "стратегическая линия Росатома по созданию двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, а также замыканию ядерного топливного цикла поможет решить ряд важнейших задач". В их числе - "вовлечь в топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы ОГФУ и плутония", пояснил Хадеев, слова которого цитируются в сообщении.
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Энергоблок №4 Белоярской АЭС, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего - замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов и, прежде всего, для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе. В таком топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.
Специалисты указывают, что начало серийного производства МОКС-топлива для БН-800 – важный шаг для решения стратегической задачи по созданию замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.