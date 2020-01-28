Газпром выделит Тамбовщине 300 млн рублей на достройку спортлагеря

ТАМБОВ, 28 янв - РИА Новости. ПАО " . ПАО " Газпром " выделит в 2020 году администрации Тамбовской области 300,9 миллиона рублей на завершение строительства детского спортивно-оздоровительного лагеря в селе Караул Инжавинского района, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В декабре 2019 года глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обратился к председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру с просьбой о помощи в завершении строительства лагеря. Обращение тамбовского губернатора было поддержано.

"Строительство специализированного круглогодичного детского спортивно-оздоровительного лагеря в селе Караул Инжавинского района Тамбовской области началось еще в 2012 году по программе "Газпром – детям". В 2017 году ПАО "Газпром" завершило строительство двухэтажного административно-жилого здания лагеря. Объект недвижимости стоимостью 431,5 миллиона рублей в 2017 году принят в государственную собственность Тамбовской области", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, за счет средств областного бюджета были выполнены работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры, наружного освещения и пожаротушения. Благоустроена территория, построен стадион с искусственным покрытием, приобретены оборудование, мебель и инвентарь. На эти цели было направлено более 202 миллионов рублей.

"Для завершения строительства лагеря и полного его функционирования необходимо построить медицинский блок, спортивный комплекс, плоскостные спортивные сооружения, контрольно-пропускной пункт. На эти цели и пойдут средства, выделенные ПАО "Газпром", - сказал собеседник агентства.