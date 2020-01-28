Защита Соколова будет просить повторную экспертизу на вменяемость

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Адвокат доцента Соколова Александр Почуев не подтвердил, что его подзащитного признали вменяемым, как об этом сообщили некоторые СМИ, однако заявил, что защита будет просить о повторной экспертизе.
"Результаты экспертизы составляют тайну следствия, я не могу их разглашать. Ответы на некоторые вопросы нас не устроили, и мы будем просить повторную экспертизу", - сказал адвокат журналистам.
Экспертиза была проведена в институте имени Сербского.
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".