Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T17:54+0300
https://ria.ru/20200128/1563980644.html
Участкового из Саранска будут судить за избиение задержанной
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

Участкового из Саранска будут судить за избиение задержанной

17:54 28.01.2020
880
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв — РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции предстанет перед судом в Саранске по обвинению в совершении ряда должностных преступлений, в том числе за избиение задержанной женщины, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
По данным следствия, утром 23 ноября 2018 года в городе Саранске участковый уполномоченный полиции, не имея на то законных оснований, применив насилие, доставил в опорный пункт полиции местную жительницу, где ударил ее. Затем, чтобы придать законность своим действиям, сотрудник полиции сфальсифицировал материалы дела об административном правонарушении, которое женщина не совершала. В дальнейшем, районным судом постановление о привлечении женщины к административной ответственности было отменено.
"В отношении участкового уполномоченного полиции возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и статье 292 УК РФ (служебный подлог). Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Полиция
17 декабря 2019, 11:20
Кировский участковый пожаловался на побои жены
2111126
Обсудить 0
Следственный комитет РФСаранскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Флаги Израиля
План США предполагает нормализацию отношений Израиля и арабских стран
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд рассказал о сокращении размера прожиточного минимума
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Защита Соколова будет просить повторную экспертизу на вменяемость
Коридор в больнице
В омской больнице умер пенсионер, которому врачи отказали в перевязке
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Пляж Нячанга, Вьетнам
Отели во Вьетнаме предупредили туристов о вспышке коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния