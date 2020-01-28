Участкового из Саранска будут судить за избиение задержанной

По данным следствия, утром 23 ноября 2018 года в городе Саранске участковый уполномоченный полиции, не имея на то законных оснований, применив насилие, доставил в опорный пункт полиции местную жительницу, где ударил ее. Затем, чтобы придать законность своим действиям, сотрудник полиции сфальсифицировал материалы дела об административном правонарушении, которое женщина не совершала. В дальнейшем, районным судом постановление о привлечении женщины к административной ответственности было отменено.