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Богданов обсудил с послом Йемена урегулирование ситуации в республике
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Йемена урегулирование ситуации в республике

17:52 28.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Йемена в Москве Ахмедом Аль-Вахейши перспективы урегулирования ситуации в республике, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йеменской Республике, а также перспективы достижения в этой стране всеобъемлющего мирного урегулирования", - говорится в сообщении.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.
Йемен
20 декабря 2019, 01:51
Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
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Михаил БогдановМИД РФЙеменВ мире
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