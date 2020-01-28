Патриарх попросил сенаторов защитить россиян от утечки личных данных

Те люди, которые уже отказались от получения документов и услуг в электронном виде, зачастую так и остаются без, например, пенсий или льготных проездных билетов на городском транспорте. А местные органы разводят руками и ссылаются на отсутствие нормативных оснований для предоставления альтернативы. Следовательно, вопрос - в разработке адекватных правовых решений.