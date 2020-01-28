Патриарх попросил сенаторов защитить россиян от утечки личных данных

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность возможностью утечки личных данных россиян и попросил сенаторов обратить внимание на эту проблему, а также предусмотреть для людей возможность полного контроля за сведениями о себе.
Выступая на Рождественских встречах в Совете Федерации, он отметил важность технологического развития и механизмов взаимодействия госструктур, однако также указал и на "серьезные угрозы для сохранения сведений о гражданах в универсальном банке данных". По словам патриарха, это "во многом зависит от человеческого фактора, порой даже больше, чем от самых современных систем защиты информации".
"Многих верующих беспокоит заложенная в соответствующих законопроектах возможность сбора избыточных сведений, их модификация и передача коммерческим организациям. Поэтому обращаюсь с просьбой предусмотреть возможность предоставления гражданину полного контроля за сведениями о себе", - заявил предстоятель Русской церкви.
Он также сообщил, что получает обращения, в которых сограждане выражают озабоченность отсутствием альтернативы создаваемым новым документам в электронном виде.
Те люди, которые уже отказались от получения документов и услуг в электронном виде, зачастую так и остаются без, например, пенсий или льготных проездных билетов на городском транспорте. А местные органы разводят руками и ссылаются на отсутствие нормативных оснований для предоставления альтернативы. Следовательно, вопрос - в разработке адекватных правовых решений.
Он признал, что цифровая революция оказывает серьезное влияние на общественные связи, но при этом "важно осознавать, что какие бы возможности ни предоставляло развитие цивилизации, их целесообразность должна в первую очередь определяться достоинством и свободой человеческой личности".