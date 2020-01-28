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Религия и мировоззрение
2020-01-28T17:50+0300
https://ria.ru/20200128/1563980446.html
Патриарх попросил сенаторов защитить россиян от утечки личных данных
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563968946_0:226:2561:1666_1036x0_80_0_0_cc3c735bad6a967805184ba144dd6660.jpg
РИА Новости

Патриарх попросил сенаторов защитить россиян от утечки личных данных

17:50 28.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность возможностью утечки личных данных россиян и попросил сенаторов обратить внимание на эту проблему, а также предусмотреть для людей возможность полного контроля за сведениями о себе.
Выступая на Рождественских встречах в Совете Федерации, он отметил важность технологического развития и механизмов взаимодействия госструктур, однако также указал и на "серьезные угрозы для сохранения сведений о гражданах в универсальном банке данных". По словам патриарха, это "во многом зависит от человеческого фактора, порой даже больше, чем от самых современных систем защиты информации".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
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"Многих верующих беспокоит заложенная в соответствующих законопроектах возможность сбора избыточных сведений, их модификация и передача коммерческим организациям. Поэтому обращаюсь с просьбой предусмотреть возможность предоставления гражданину полного контроля за сведениями о себе", - заявил предстоятель Русской церкви.
Он также сообщил, что получает обращения, в которых сограждане выражают озабоченность отсутствием альтернативы создаваемым новым документам в электронном виде.

Те люди, которые уже отказались от получения документов и услуг в электронном виде, зачастую так и остаются без, например, пенсий или льготных проездных билетов на городском транспорте. А местные органы разводят руками и ссылаются на отсутствие нормативных оснований для предоставления альтернативы. Следовательно, вопрос - в разработке адекватных правовых решений.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Он признал, что цифровая революция оказывает серьезное влияние на общественные связи, но при этом "важно осознавать, что какие бы возможности ни предоставляло развитие цивилизации, их целесообразность должна в первую очередь определяться достоинством и свободой человеческой личности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXVIII Международных Рождественских чтений
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