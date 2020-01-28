МВД Марий Эл объяснило разные ограничения скорости на дорожном знаке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Установленный на одном из перекрестков Йошкар-Олы интерактивный дорожный знак, показывающий разные ограничения скорости, таким образом регулирует движение на разных полосах, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Марий Эл.
В группе "Подслушано Йошкар-Ола" в социальной сети "ВКонтакте" ранее было опубликовано видео, снятое на одной из улиц в Йошкар-Оле, где светящийся дорожный знак, показывающий ограничение скорости в 40 километров, неожиданно меняется и показывает ограничение скорости в 60 километров. "Нанотехнологии от ГИБДД в Йошкар-Оле. Стартап, которому позавидует даже Мавроди", - комментирует видео автор канала.
Как рассказали РИА Новости в региональном МВД, интерактивный дорожный знак размещен на пересечении Ленинского проспекта с улицей Петрова.
"Это Т-образный перекресток, где очень сложный алгоритм движения. Машины очень долго стоят на этом перекрестке, и чтобы дать преимущество движения с одной полосы, сделали такое новшество. Знак "60" загорается, когда на светофоре горит зеленый свет и движение разрешено. Знак "40" включается на красном свете. Он предназначен только для одной полосы движения", - пояснили в ведомстве.
По словам собеседницы агентства, когда знак только установили, рядом с ним высвечивалось предупреждение "Пропусти всех и двигайся вперед". "Там горит зеленая стрелка и знак "40", то есть можно ехать со скоростью 40 километров в час, пропуская помеху слева, потому что в этот момент движение идет только на поворот", - сказала она, добавив, что аварий на перекрестке с необычным дорожным знаком не зафиксировано.
22 декабря 2019, 16:28В СР призвали улучшать дороги, а не снижать порог превышения скорости