МВД Марий Эл объяснило разные ограничения скорости на дорожном знаке

"Это Т-образный перекресток, где очень сложный алгоритм движения. Машины очень долго стоят на этом перекрестке, и чтобы дать преимущество движения с одной полосы, сделали такое новшество. Знак "60" загорается, когда на светофоре горит зеленый свет и движение разрешено. Знак "40" включается на красном свете. Он предназначен только для одной полосы движения", - пояснили в ведомстве.

По словам собеседницы агентства, когда знак только установили, рядом с ним высвечивалось предупреждение "Пропусти всех и двигайся вперед". "Там горит зеленая стрелка и знак "40", то есть можно ехать со скоростью 40 километров в час, пропуская помеху слева, потому что в этот момент движение идет только на поворот", - сказала она, добавив, что аварий на перекрестке с необычным дорожным знаком не зафиксировано.