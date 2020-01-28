Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T17:49+0300
https://ria.ru/20200128/1563980316.html
МВД Марий Эл объяснило разные ограничения скорости на дорожном знаке
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980077_220:0:3861:2048_1036x0_80_0_0_c948e7c4438d8230c5de4669ff97ca01.jpg
РИА Новости

МВД Марий Эл объяснило разные ограничения скорости на дорожном знаке

17:48 28.01.2020 (обновлено: 17:49 28.01.2020)
2985
Интерактивный дорожный знак, установленный в Йошкар-Оле. Стоп-кадр видео очевидца
Интерактивный дорожный знак, установленный в Йошкар-Оле. Стоп-кадр видео очевидца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Установленный на одном из перекрестков Йошкар-Олы интерактивный дорожный знак, показывающий разные ограничения скорости, таким образом регулирует движение на разных полосах, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Марий Эл.
В группе "Подслушано Йошкар-Ола" в социальной сети "ВКонтакте" ранее было опубликовано видео, снятое на одной из улиц в Йошкар-Оле, где светящийся дорожный знак, показывающий ограничение скорости в 40 километров, неожиданно меняется и показывает ограничение скорости в 60 километров. "Нанотехнологии от ГИБДД в Йошкар-Оле. Стартап, которому позавидует даже Мавроди", - комментирует видео автор канала.
Как рассказали РИА Новости в региональном МВД, интерактивный дорожный знак размещен на пересечении Ленинского проспекта с улицей Петрова.
"Это Т-образный перекресток, где очень сложный алгоритм движения. Машины очень долго стоят на этом перекрестке, и чтобы дать преимущество движения с одной полосы, сделали такое новшество. Знак "60" загорается, когда на светофоре горит зеленый свет и движение разрешено. Знак "40" включается на красном свете. Он предназначен только для одной полосы движения", - пояснили в ведомстве.
По словам собеседницы агентства, когда знак только установили, рядом с ним высвечивалось предупреждение "Пропусти всех и двигайся вперед". "Там горит зеленая стрелка и знак "40", то есть можно ехать со скоростью 40 километров в час, пропуская помеху слева, потому что в этот момент движение идет только на поворот", - сказала она, добавив, что аварий на перекрестке с необычным дорожным знаком не зафиксировано.
Предупреждение о соблюдении скоростного режима
22 декабря 2019, 16:28
В СР призвали улучшать дороги, а не снижать порог превышения скорости
7740220
Обсудить 0
АвтоМВД РФМарий ЭлЙошкар-ОлаОбщество
Рекомендуем
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Сотрудник ДПС
В Саратове лишенного прав водителя поймали за рулем маршрутки
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Андрей Алабушев
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Здание посольства Нидерландов в Москве
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
Покупки в интернете
Эксперты рассказали, как уберечься от мошенников в "киберпонедельник"
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Пентагон не понимает, почему КНДР не сдержала обещание о "сюрпризе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния