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В Воронеже госпитализировали с ОРВИ двух человек, вернувшихся из Китая
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РИА Новости

В Воронеже госпитализировали с ОРВИ двух человек, вернувшихся из Китая

17:47 28.01.2020
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© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж
© Fotolia / Mulderphoto
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали в Воронеже с признаками ОРВИ двух пациентов, недавно вернувшихся из Китая, сообщает в своем Telegram-канале облправительство.
"Двадцать восьмого января 2020 года в Воронеже в рамках эпиднастороженности госпитализированы два пациента с ОРВИ: недавно вернувшиеся из КНР — 55-летняя женщина и 35-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По данным облправителства, при госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты - специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников.
"В настоящее время пациенты размещены в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату. Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ у госпитализированных, в срок до трех дней будет проведен анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся", - сообщают областные власти.
По их данным, параллельно воронежское управление Роспотребнадзора проводит исследование на грипп.
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