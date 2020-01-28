В Воронеже госпитализировали с ОРВИ двух человек, вернувшихся из Китая

"Двадцать восьмого января 2020 года в Воронеже в рамках эпиднастороженности госпитализированы два пациента с ОРВИ: недавно вернувшиеся из КНР — 55-летняя женщина и 35-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По данным облправителства, при госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты - специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников.
"В настоящее время пациенты размещены в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату. Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ у госпитализированных, в срок до трех дней будет проведен анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся", - сообщают областные власти.
По их данным, параллельно воронежское управление Роспотребнадзора проводит исследование на грипп.