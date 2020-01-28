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Турция пообещала ответить в случае угрозы ее пунктам в Идлибе
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РИА Новости

Турция пообещала ответить в случае угрозы ее пунктам в Идлибе

17:22 28.01.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы. Архивное фото
АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Турция пригрозила решительным ответом сирийским войскам, если они будут угрожать безопасности турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, говорится в сообщении минобороны Турции во вторник.
"Несмотря на объявленное 12 января перемирие в Идлибе, режим атаками с земли и воздуха продолжает убивать мирных жителей, заставляет их становиться беженцами в сложных зимних условиях. В случае возникновения угрозы безопасности наших наблюдательных и контрольных пунктов, действующих в рамках соглашений в Астане и Сочи, будет дан самый решительный и жесткий ответ", - говорится в сообщении ведомства.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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