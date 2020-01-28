Главы ХАМАС и "Исламского джихада" встретятся с руководством Палестины

ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Лидеры правящего в секторе Газа движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" посетят во вторник расширенную встречу палестинского руководства в городе Рамалла, на которой будет обсуждаться противодействие "сделке века", сообщает агентство Quds Net со ссылкой на представителей ХАМАС и "Исламского джихада".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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Как заявил член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, движение "высоко ценит приглашение палестинского лидера Махмуда Аббаса принять участие во встрече палестинского руководства в Рамалле и будет присутствовать на ней".
Официальный представитель "Исламского джихада" Халед аль-Батш также сообщил, что группировка "примет участие во встрече".
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
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