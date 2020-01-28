В Петербурге нашли обманувших на 21 миллион рублей лжеброкеров

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность подставных брокерских компаний, обманувших вкладчиков на десятки миллионов рублей

© Фото : МВД России В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность подставных брокерских компаний, обманувших вкладчиков на десятки миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность подставных брокерских компаний, обманувших вкладчиков на десятки миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк

По данным Волк, злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты.

"При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было", - отмечает представитель МВД.

По ее словам, криминальная схема заключалась в том, что лжеброкеры вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке.

"Через некоторое время, после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными, и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался", - отмечает официальный представитель МВД России.

По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров составил более 21 миллиона рублей.

© Фото : МВД России В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность подставных брокерских компаний, обманувших вкладчиков на десятки миллионов рублей © Фото : МВД России В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность подставных брокерских компаний, обманувших вкладчиков на десятки миллионов рублей

"Установлены активные участники группы, а также два предполагаемых организатора – соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определённая роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках", - рассказала Волк.