Слуцкий назвал ситуацию со Sputnik Эстония "чем-то диким" для Европы

СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Ситуация со Ситуация со Sputnik Эстония становится хрестоматийным примером того, как относятся к журналистам в этой стране, заявил журналистам член делегации РФ в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

"Мы говорим о свободе журналистов. И то, что произошло со Sputnik Эстония, к сожалению, становится уже сегодня хрестоматийным примером того, как относятся к свободе журналистов в данной в стране. Все виды преследования, в том числе давление на арендодателя, в том числе банковское обслуживание сотрудников Sputnik Эстония является для современной Европы чем-то диким. Это сложно было бы воспринять как шутку, если не было бы реальностью", - заявил он.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.