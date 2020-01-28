Вышинский рассказал о притеснении российских СМИ в Европе

СТРАСБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что привез на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы документы о том, как притесняют российские СМИ в Европе.
Он отметил, что речь идет об угрозах и уголовных преследованиях, а также о систематическом лишении аккредитации журналистов из Sputnik или МИА "Россия сегодня".
"Это 12-страничное изложение тех репрессивных мер, которым подвергаются наши коллеги на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Великобритании", — сказал Вышинский.
Кроме того, он привез в ПАСЕ список из 12 украинских журналистов, которые подвергаются юридическим преследованиям на территории Украины.
"Мы считаем, что эта информация должна попасть, хотя бы на уровне перечислений, в резолюцию ПАСЕ, если мы говорим о ценностях", — добавил Вышинский.
Завтра в ПАСЕ рассмотрят доклад об угрозах свободе СМИ и безопасности журналистов. Российская делегация назвала его необъективным и поддерживать не будет.
Случаи лишения аккредитации
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, в первую очередь Sputnik и RT.
Кроме того, западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Ранее власти Британии отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД ничего не ответили.
Угрозы со стороны властей Эстонии
Российские СМИ притесняют и в Эстонии. Так, сотрудники Sputnik Эстония получили от властей страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против нескольких физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik и что это личные ограничения, наложенные на Киселева.
Права журналистов на Украине
На Украине счет случаям притеснения журналистов идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. Следствие считает главной версией убийства месть за профессиональную деятельность.
Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Среди других вопиющих примеров — гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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