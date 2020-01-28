Вышинский рассказал о притеснении российских СМИ в Европе

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Sputnik или МИА "Россия сегодня" . Он отметил, что речь идет об угрозах и уголовных преследованиях, а также о систематическом лишении аккредитации журналистов изили

"Это 12-страничное изложение тех репрессивных мер, которым подвергаются наши коллеги на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Великобритании", — сказал Вышинский.

Кроме того, он привез в ПАСЕ список из 12 украинских журналистов, которые подвергаются юридическим преследованиям на территории Украины.

"Мы считаем, что эта информация должна попасть, хотя бы на уровне перечислений, в резолюцию ПАСЕ, если мы говорим о ценностях", — добавил Вышинский.

Завтра в ПАСЕ рассмотрят доклад об угрозах свободе СМИ и безопасности журналистов. Российская делегация назвала его необъективным и поддерживать не будет.

Случаи лишения аккредитации

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, в первую очередь Sputnik и RT.

Кроме того, западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Ранее власти Британии отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД ничего не ответили.

Угрозы со стороны властей Эстонии

Российские СМИ притесняют и в Эстонии. Так, сотрудники Sputnik Эстония получили от властей страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против нескольких физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik и что это личные ограничения, наложенные на Киселева.

Права журналистов на Украине

На Украине счет случаям притеснения журналистов идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. Следствие считает главной версией убийства месть за профессиональную деятельность.