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Пьяный житель Пензы проколол колеса у 25 автомобилей около своего дома
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РИА Новости

Пьяный житель Пензы проколол колеса у 25 автомобилей около своего дома

16:46 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Росгвардейцы в Пензе задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения порезал колеса у 25 автомобилей, припаркованных вблизи его дома, сообщили во вторник в пресс-службе областного управления Росгвардии.
Инцидент произошел на проспекте Строителей в Пензе.
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"К росгвардейцам обратились граждане, они рассказали, указывая на близстоящего мужчину, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предметом, похожим на нож, повредил колеса их автомобилей. 47-летний местный житель был задержан сотрудниками Росгвардии на месте. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции. Как позже выяснилось, мужчина проколол колеса у 25 автомобилей", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления Росгвардии, мужчина проколол колеса машин, припаркованных около его дома.
"Когда к нему подошли сотрудники, он ничего не отрицал", - сказал собеседник агентства.
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РосгвардияПензаПроисшествия
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