Пьяный житель Пензы проколол колеса у 25 автомобилей около своего дома

"К росгвардейцам обратились граждане, они рассказали, указывая на близстоящего мужчину, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предметом, похожим на нож, повредил колеса их автомобилей. 47-летний местный житель был задержан сотрудниками Росгвардии на месте. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции. Как позже выяснилось, мужчина проколол колеса у 25 автомобилей", - говорится в сообщении.