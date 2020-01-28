Ташкент и Душанбе начали переговоры по строительству двух ГЭС

ТАШКЕНТ, 28 янв - РИА Новости. Делегации Делегации Узбекистана Таджикистана начали переговоры по совместному строительству двух гидроэлектростанций на таджикской территории, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского министерства энергетики.

По данным пресс-службы, 28 января в Ташкенте состоялись переговоры между рабочими группами двух стран по обсуждению вопроса совместного строительства ГЭС на реке Зарафшан в Таджикистане. Группы возглавляют первый заместитель министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шоимзода Джамшед Шоди.

"Предметом обсуждения является проект соглашения между правительством республики Узбекистан и правительством республики Таджикистан о порядке и условиях долевого участия в строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, в рамках проекта на первом этапе планируется построить Яванскую ГЭС мощностью 140 МВт и расчетной стоимостью 282 миллиона долларов, на следующем этапе стороны рассмотрят возможность строительства ГЭС на реке Фандарья мощностью 135 МВт с расчетной стоимостью 270 миллионов долларов.

"Построенные гидроэлектростанции будут вырабатывать до 1,4 миллиарда кВт.ч экологический чистой электроэнергии исключительно для нужд республики Узбекистан", - добавили в министерстве. Проект будет способствовать поддержке пиковой мощности единой энергосистемы и созданию дополнительных рабочих мест при совместном строительстве и эксплуатации ГЭС, а также перетоку электроэнергии в другие регионы Узбекистана и Таджикистана на паритетной основе.