Правозащитник сообщил о прибытии в Идлиб "Белых касок"

БЕЙРУТ, 28 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники организации "Белые каски" приехали в деревню Эйната в провинции Идлиб, предположительно, для подготовки провокации, сообщил РИА Новости руководитель сирийской правозащитной сети Ахмад Казем.
Он отметил, что осведомленные источники на месте зафиксировали более 40 человек и шесть машин.
По мнению Казема, представители "Белых касок" могут готовить химическую атаку, возможно, постановочную, чтобы впоследствии обвинить в ней сирийскую армию.
Накануне о подготовке провокации "Белыми касками" сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
По информации военных, полученной от местных жителей и задержанных боевиков, "представители псевдогуманитарной организации" привезли в ряд населенных пунктов емкости, предположительно, с газообразным хлором.
Боренков отметил, что в лабораториях в Идлибе, где синтезируются отравляющие вещества, работают специалисты, прошедшие подготовку в Европе.
Организация "Белые каски" объявила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В середине ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что один из создателей "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье, по предварительным данным, покончил с собой.
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