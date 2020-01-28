Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-28T17:12+0300
https://ria.ru/20200128/1563976092.html
Правозащитник сообщил о прибытии в Идлиб "Белых касок"
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563977725_44:283:3182:2048_1036x0_80_0_0_49eba8c78e749b0badbfa3a52fe964ea.jpg
РИА Новости

Правозащитник сообщил о прибытии в Идлиб "Белых касок"

16:38 28.01.2020 (обновлено: 17:12 28.01.2020)
3458
© AFP 2019 / Abdulaziz KetazСотрудники организации "Белые каски" в населенном пункте в сирийской провинции Идлиб
Сотрудники организации Белые каски в населенном пункте в сирийской провинции Идлиб
© AFP 2019 / Abdulaziz Ketaz
БЕЙРУТ, 28 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники организации "Белые каски" приехали в деревню Эйната в провинции Идлиб, предположительно, для подготовки провокации, сообщил РИА Новости руководитель сирийской правозащитной сети Ахмад Казем.
Он отметил, что осведомленные источники на месте зафиксировали более 40 человек и шесть машин.
По мнению Казема, представители "Белых касок" могут готовить химическую атаку, возможно, постановочную, чтобы впоследствии обвинить в ней сирийскую армию.
Накануне о подготовке провокации "Белыми касками" сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Ситуация в Сирии
27 января, 20:04Война в Сирии
"Белые каски" и боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии
По информации военных, полученной от местных жителей и задержанных боевиков, "представители псевдогуманитарной организации" привезли в ряд населенных пунктов емкости, предположительно, с газообразным хлором.
Боренков отметил, что в лабораториях в Идлибе, где синтезируются отравляющие вещества, работают специалисты, прошедшие подготовку в Европе.
Организация "Белые каски" объявила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В середине ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что один из создателей "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье, по предварительным данным, покончил с собой.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
923210529
Обсудить 12
Война в СирииБелые каскиВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Здание посольства Нидерландов в Москве
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Толстой призвал не делить журналистов на плохих и хороших
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прокомментировал "сделку века" США
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Американский грипп-убийца страшнее китайского
В США испытали искусственный интеллект в воздушном бою
В США испытали искусственный интеллект в воздушном бою
Министр обороны Сербии Александр Вулин
В Сербии ответили на критику по поводу дружбы с Россией
Украинские военные в Широкино на востоке Украины
"Надоело воевать": украинские солдаты бегут с передовой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния