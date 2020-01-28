Правозащитник сообщил о прибытии в Идлиб "Белых касок"

Сотрудники организации "Белые каски" в населенном пункте в сирийской провинции Идлиб

БЕЙРУТ, 28 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники организации Сотрудники организации "Белые каски" приехали в деревню Эйната в провинции Идлиб, предположительно, для подготовки провокации, сообщил РИА Новости руководитель сирийской правозащитной сети Ахмад Казем.

Он отметил, что осведомленные источники на месте зафиксировали более 40 человек и шесть машин.

По мнению Казема, представители "Белых касок" могут готовить химическую атаку, возможно, постановочную, чтобы впоследствии обвинить в ней сирийскую армию.

По информации военных, полученной от местных жителей и задержанных боевиков, "представители псевдогуманитарной организации" привезли в ряд населенных пунктов емкости, предположительно, с газообразным хлором.

Боренков отметил, что в лабораториях в Идлибе, где синтезируются отравляющие вещества, работают специалисты, прошедшие подготовку в Европе.

Организация "Белые каски" объявила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.