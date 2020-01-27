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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-27T20:33+0300
https://ria.ru/20200127/1563943733.html
"Белые каски" и боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии
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РИА Новости

"Белые каски" и боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии

20:04 27.01.2020 (обновлено: 20:33 27.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Боевики и представители "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Согласно информации, полученной <…> от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор".

Юрий Боренков
Цель провокации — обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения, добавил он.
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Боренков отметил, что в лабораториях в Идлибе, где синтезируются отравляющие вещества, работают специалисты, прошедшие подготовку в Европе.
"Запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб".
Юрий Боренков
Он добавил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и перейти к мирному урегулированию ситуации.
Организация "Белые каски" декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В середине ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что один из создателей "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье, по предварительным данным, покончил с собой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
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Война в СирииБелые каскиЦентр примирения враждующих сторон в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
И что? Керосина нет самолёты заправить? Ракеты кончились? Может хватит ныть то уже.
27 января, 20:37
Никита Ермаков
1000002
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