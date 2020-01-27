"Белые каски" и боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии

"Согласно информации, полученной <…> от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор". Юрий Боренков

Цель провокации — обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения, добавил он.

Боренков отметил, что в лабораториях в Идлибе, где синтезируются отравляющие вещества, работают специалисты, прошедшие подготовку в Европе.

"Запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб". Юрий Боренков

Он добавил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и перейти к мирному урегулированию ситуации.

Организация "Белые каски" декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В середине ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что один из создателей "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье, по предварительным данным, покончил с собой.