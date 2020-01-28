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Угольников на съемках "Подольских курсантов" нашел могилу своего деда
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РИА Новости

Угольников на съемках "Подольских курсантов" нашел могилу своего деда

16:30 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПродюсер военной драмы "Подольские курсанты" Игорь Угольников
Продюсер военной драмы Подольские курсанты Игорь Угольников
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Продюсер военной драмы "Подольские курсанты" Игорь Угольников. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Продюсер военной драмы "Подольские курсанты" Игорь Угольников рассказал, что во время съемок фильма нашел в подмосковной деревне могилу своего деда, считавшегося пропавшим без вести в Великую Отечественную войну, и планирует поставить в этой деревне обелиск всем павшим на войне.
"Готовясь к картине "Подольские курсанты", я нашел своего героя - своего деда, который погиб в народном ополчении. Для нашей семьи он считался пропавшим без вести. Он призывался в Москве в 1-ую дивизию народного ополчения, он строил защитные сооружения для подольских курсантов и был расстрелян 6 октября в деревне Горловка вместе с другими 140 ранеными бойцами, когда подольские курсанты перешли Ильинский рубеж", - рассказал Угольников во вторник на пресс-конференции, посвященной акции #прогероя.
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Он добавил, что нашел в Горловке не только могилу деда, но 91-летнюю свидетельницу тех событий. "Мы будем проводить там раскопки, и я поставлю там обелиск не только ему, но и всем погибшим", - добавил Угольников.
Продюсер отметил, что премьера фильма, который расскажет о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года, пройдет накануне Дня Победы в Подольске. По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, "Подольских курсантов" покажут 9 мая перед салютом на открытых площадях городов Подмосковья.
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Игорь УгольниковВеликая Отечественная война (1941-1945)ПодольскОбщество
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