Угольников на съемках "Подольских курсантов" нашел могилу своего деда

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Продюсер военной драмы "Подольские курсанты" Продюсер военной драмы "Подольские курсанты" Игорь Угольников рассказал, что во время съемок фильма нашел в подмосковной деревне могилу своего деда, считавшегося пропавшим без вести в Великую Отечественную войну , и планирует поставить в этой деревне обелиск всем павшим на войне.

"Готовясь к картине "Подольские курсанты", я нашел своего героя - своего деда, который погиб в народном ополчении. Для нашей семьи он считался пропавшим без вести. Он призывался в Москве в 1-ую дивизию народного ополчения, он строил защитные сооружения для подольских курсантов и был расстрелян 6 октября в деревне Горловка вместе с другими 140 ранеными бойцами, когда подольские курсанты перешли Ильинский рубеж", - рассказал Угольников во вторник на пресс-конференции, посвященной акции #прогероя.

Он добавил, что нашел в Горловке не только могилу деда, но 91-летнюю свидетельницу тех событий. "Мы будем проводить там раскопки, и я поставлю там обелиск не только ему, но и всем погибшим", - добавил Угольников.