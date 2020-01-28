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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-28T16:22+0300
https://ria.ru/20200128/1563975282.html
Артамонов: Липецкая область выделит 1 млрд рублей на развитие спорта
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РИА Новости

Артамонов: Липецкая область выделит 1 млрд рублей на развитие спорта

16:22 28.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 28 янв – РИА Новости. Липецкие власти выделят один миллиард рублей в течение трех лет на развитие спортивной инфраструктуры региона, сообщил губернатор области Игорь Артамонов на встрече в Москве с министром спорта РФ Олегом Матыциным.
Артамонов уточнил, что в первую очередь деньги будут направлены на строительство крупных проектов: 50-метрового бассейна, крытого футбольного манежа, дворца универсальных видов спорта и большой ледовой арены.
Кроме этого, губернатор отметил, что регион готов стать площадкой для любых пилотных проектов Министерства спорта. Например, сделать Липецкую область центром федерального уровня по подготовке спортсменов гребных видов спорта.
"Мы финансово состоятельный регион, но средств все равно не хватает. У нас много планов по спортивной инфраструктуре, поэтому участие министерства спорта весьма кстати" - , сказал РИА Новости Артамонов.
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Липецкая областьОлег МатыцинИгорь Артамонов
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