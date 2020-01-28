Артамонов: Липецкая область выделит 1 млрд рублей на развитие спорта

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019

ЛИПЕЦК, 28 янв – РИА Новости. Липецкие власти выделят один миллиард рублей в течение трех лет на развитие спортивной инфраструктуры региона, сообщил губернатор области . Липецкие власти выделят один миллиард рублей в течение трех лет на развитие спортивной инфраструктуры региона, сообщил губернатор области Игорь Артамонов на встрече в Москве с министром спорта РФ Олегом Матыциным

Артамонов уточнил, что в первую очередь деньги будут направлены на строительство крупных проектов: 50-метрового бассейна, крытого футбольного манежа, дворца универсальных видов спорта и большой ледовой арены.

Кроме этого, губернатор отметил, что регион готов стать площадкой для любых пилотных проектов Министерства спорта. Например, сделать Липецкую область центром федерального уровня по подготовке спортсменов гребных видов спорта.