Толстой призвал не делить журналистов на плохих и хороших

СТРАСБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что недопустимо разделять журналистов на хороших и плохих. Глава российской делегации взаявил, что недопустимо разделять журналистов на хороших и плохих.

"Каждый журналист имеет право на свое мнение и на свою трактовку событий. Попытки этого разделения, попытки шельмования журналистов, попытки наклеивать ярлыки, говорить о пропагандистах, говорить под соусом мнимой российской угрозы о вмешательстве во внутренние дела стран со стороны журналистов не отвечают ни стандартам демократии Совета Европы, ни тем декларациям, которые мы слышим от наших коллег и географических соседей, недавно начавших учить основы своей государственности", — подчеркнул он на пресс-конференции в Страсбурге.

Парламентарий напомнил о травле сотрудников Sputnik Эстония "по политическим причинам без всяких на то юридических оснований", а также о деле Кирилла Вышинского на Украине.

"Каждый раз, когда права какого-либо журналиста, представляющего Россию или любую другую страну, будут нарушаться, мы будем жестко на это указывать и отстаивать их права в рамках уставной деятельности российской парламентской делегации в Совете Европы", — заключил Толстой.

На текущей сессии ПАСЕ, в числе прочего, обсуждают вопрос свободы СМИ. Для участия в диалоге в Страсбург приехали Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

В декабре стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня". Свои действия Таллин обосновал тем, что выполняет санкции, которые ЕС ввел в марте 2014 года против некоторых российских физических и юридических лиц, в том числе гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева . Однако самого агентства эти меры не касаются.

В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал принять ответные меры.