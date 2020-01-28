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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-01-28T16:45+0300
https://ria.ru/20200128/1563975247.html
Толстой призвал не делить журналистов на плохих и хороших
https://cdn25.img.ria.ru/images/156393/66/1563936659_0:0:2970:1671_1036x0_80_0_0_5c27cf14ae2249668a624d5eb491031b.jpg
РИА Новости

Толстой призвал не делить журналистов на плохих и хороших

16:22 28.01.2020 (обновлено: 16:45 28.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что недопустимо разделять журналистов на хороших и плохих.
"Каждый журналист имеет право на свое мнение и на свою трактовку событий. Попытки этого разделения, попытки шельмования журналистов, попытки наклеивать ярлыки, говорить о пропагандистах, говорить под соусом мнимой российской угрозы о вмешательстве во внутренние дела стран со стороны журналистов не отвечают ни стандартам демократии Совета Европы, ни тем декларациям, которые мы слышим от наших коллег и географических соседей, недавно начавших учить основы своей государственности", — подчеркнул он на пресс-конференции в Страсбурге.
Парламентарий напомнил о травле сотрудников Sputnik Эстония "по политическим причинам без всяких на то юридических оснований", а также о деле Кирилла Вышинского на Украине.
"Каждый раз, когда права какого-либо журналиста, представляющего Россию или любую другую страну, будут нарушаться, мы будем жестко на это указывать и отстаивать их права в рамках уставной деятельности российской парламентской делегации в Совете Европы", — заключил Толстой.
На текущей сессии ПАСЕ, в числе прочего, обсуждают вопрос свободы СМИ. Для участия в диалоге в Страсбург приехали Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева.
Пресс-центр Sputnik Эстония
10 января, 13:48Сказано в эфире
Адвокат предположила реакцию СЕ на ситуацию вокруг Sputnik ЭстонияЕвропейская федерация журналистов (EFJ) обратилась в Совет Европы из-за ситуации вокруг агентства Sputnik Эстония. В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш рассказала, как может развиваться ситуация.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

В декабре стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня". Свои действия Таллин обосновал тем, что выполняет санкции, которые ЕС ввел в марте 2014 года против некоторых российских физических и юридических лиц, в том числе гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Однако самого агентства эти меры не касаются.
В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал принять ответные меры.
Представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, и призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. При этом он подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
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МедиавойныПетр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПолитика
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