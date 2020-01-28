Госпиталь в Дамаске получил более тонны медикаментов из России

БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при поддержке Российского центра по примирению враждующих сторон передала гуманитарную помощь военному госпиталю в Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при поддержке Российского центра по примирению враждующих сторон передала гуманитарную помощь военному госпиталю в Дамаске - 1,2 тонны антибиотиков, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя "Боевого братства", депутат госдумы Дмитрий Саблин

""Боевое братство" при поддержке Российского центра по примирению враждующих сторон передало гуманитарную помощь военному госпиталю имени сирийского героя Юсефа аль-Азме в Дамаске - 1, 2 тонны антибиотиков",- сказал Саблин.

Депутат подчеркнул, что одна из главных задач "Боевого братства" - поддержка ветеранов боевых действий, помощь семьям погибших. В первую очередь в России.

"Но и в Сирии, где армия России оказывает поддержку сирийским военным в борьбе с терроризмом, мы помогаем и мирным жителям, в первую очередь детям, и нашим товарищам по оружию. В условиях западных санкций лекарств в Сирии не хватает. Надеюсь, привезенные нами препараты помогут победить болезнь и маленьким пациентам, и вернуть в строй их отцов",- отметил Саблин.