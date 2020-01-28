Патриарх предупредил о последствиях экспериментов с генетическим кодом

Как стать бессмертным? Пять путей, которые предлагает наука Пока все изучаемые наукой методы бессмертия имеют недостатки. Приводящие ‒ опять-таки ‒ к смерти. Но, говорят, что проблем будет еще больше, если бессмертие все-таки будет достигнуто. Как сказал поэт: "Если б только люди жили вечно, это было бы бесчеловечно".