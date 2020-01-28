Патриарх предупредил о последствиях экспериментов с генетическим кодом

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность развитием в России и мире технологий по так называемому модифицированию генетического кода человека, сравнив подобные тенденции "с селективными экспериментами нацистов в рамках их генетической теории".
"Божий дар жизни неприкосновенен, и риски от подобных вмешательств только еще предстоит оценить. Необходимо провести разграничительную линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей с программируемыми генными инженерными качествами", - заявил патриарх на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации РФ.
6 октября 2019, 10:00АкцентыКак стать бессмертным? Пять путей, которые предлагает наукаПока все изучаемые наукой методы бессмертия имеют недостатки. Приводящие ‒ опять-таки ‒ к смерти. Но, говорят, что проблем будет еще больше, если бессмертие все-таки будет достигнуто. Как сказал поэт: "Если б только люди жили вечно, это было бы бесчеловечно".
Он отметил, что уже сейчас футурологи и фантасты предупреждают о том, "как можно воздействовать при помощи генной инженерии, добиваясь совершенно конкретных результатов, создавая человека по заранее заданным параметрам".
"Но это действительно что-то, что разрывает всякую связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в иное существо, которое рождается, воспитывается не как плод любви и взаимного уважения, терпения, а как человек, заранее запрограммированный на те или иные качества", - заключил предстоятель Русской церкви.
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