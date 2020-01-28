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Религия и мировоззрение
2020-01-28T16:14+0300
https://ria.ru/20200128/1563974818.html
Патриарх предупредил о последствиях экспериментов с генетическим кодом
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх предупредил о последствиях экспериментов с генетическим кодом

16:13 28.01.2020 (обновлено: 16:14 28.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность развитием в России и мире технологий по так называемому модифицированию генетического кода человека, сравнив подобные тенденции "с селективными экспериментами нацистов в рамках их генетической теории".
"Божий дар жизни неприкосновенен, и риски от подобных вмешательств только еще предстоит оценить. Необходимо провести разграничительную линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей с программируемыми генными инженерными качествами", - заявил патриарх на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации РФ.
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Он отметил, что уже сейчас футурологи и фантасты предупреждают о том, "как можно воздействовать при помощи генной инженерии, добиваясь совершенно конкретных результатов, создавая человека по заранее заданным параметрам".
"Но это действительно что-то, что разрывает всякую связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в иное существо, которое рождается, воспитывается не как плод любви и взаимного уважения, терпения, а как человек, заранее запрограммированный на те или иные качества", - заключил предстоятель Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеРождественские парламентские встречиНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьСовет Федерации РФРоссиярелигияОбщество
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