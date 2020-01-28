Акция "Диктант Победы" пройдет 24 апреля

"Кроме того, "Диктант Победы" поддержало министерство обороны, и мы рассчитываем, что наши площадки развернутся на базе суворовских, кадетских училищ, а также в воинских частях и гарнизонах", – отметил Хинштейн.

Он добавил, что для удобства участников планируется запустить мобильное приложение "Диктант Победы". Через него можно будет зарегистрироваться, подобрать площадку и получить всю необходимую информацию. Хинштейн также рассказал о новых заданиях диктанта: в этом году для участников подготовят 25 вопросов: 20 "общефедеральных" заданий и пять - посвященных местной тематике. По словам Хинштейна, с этого года успешное участие в "Диктанте Победы" включено в перечень "личных достижений" абитуриентов вузов и закреплено в портфолио.