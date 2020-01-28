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Акция "Диктант Победы" пройдет 24 апреля
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РИА Новости

Акция "Диктант Победы" пройдет 24 апреля

16:12 28.01.2020 (обновлено: 16:15 28.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны, состоится 24 апреля, в этом году новые площадки акции могут быть открыты на базе военных училищ и в воинских частях, сообщает пресс-служба "Единой России", которая является организатором акции.
Акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы, проходила по всей России и в 23 странах мира 7 мая 2019 года. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. На все вопросы диктанта верно ответили порядка 5,5 тысячи человек из более чем 150 тысяч участников акции. Победителями стали те, кто дал правильные ответы за самое короткое время. Церемония награждения состоялась в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.
"24 апреля по всей стране и за рубежом состоится акция "Диктант Победы". Это будет уже второй проект такого рода", – цитирует пресс-служба слова председателя общественного совета партпроекта ЕР "Историческая память" Сергея Нарышкина.
Замсекретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн добавил, что акция пройдет не менее чем на 4 тысячах площадок.
"Кроме того, "Диктант Победы" поддержало министерство обороны, и мы рассчитываем, что наши площадки развернутся на базе суворовских, кадетских училищ, а также в воинских частях и гарнизонах", – отметил Хинштейн.
Всероссийская акция Диктант Победы
5 ноября 2019, 12:19
Участие в "Диктанте Победы" включат в число личных достижений абитуриента
Он добавил, что для удобства участников планируется запустить мобильное приложение "Диктант Победы". Через него можно будет зарегистрироваться, подобрать площадку и получить всю необходимую информацию. Хинштейн также рассказал о новых заданиях диктанта: в этом году для участников подготовят 25 вопросов: 20 "общефедеральных" заданий и пять - посвященных местной тематике. По словам Хинштейна, с этого года успешное участие в "Диктанте Победы" включено в перечень "личных достижений" абитуриентов вузов и закреплено в портфолио.
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Диктант ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Единая РоссияАлександр ХинштейнСергей НарышкинРоссияОбщество
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