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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-28T16:11+0300
https://ria.ru/20200128/1563974646.html
Немецкий концерн Bayer станет резидентом ОЭЗ "Липецк"
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РИА Новости

Немецкий концерн Bayer станет резидентом ОЭЗ "Липецк"

16:11 28.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПересечение улиц Фрунзе и Первомайской в Липецке
Пересечение улиц Фрунзе и Первомайской в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Немецкий концерн Bayer выбрал для строительства собственного завода по производству средств защиты растений елецкую площадку Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщает администрация Липецкой области.
"Завод будет ориентирован в основном на российский рынок, часть продукции будет поставляться на экспорт, включая страны СНГ. Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свёклы", - говорится в сообщении.
По словам руководителя дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ива Пике, которые приводит пресс-служба областной администрации, строительство завода в Липецкой области приведет к росту эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства.
"Руководство Bayer отметило, что липецкая особая экономическая зона была выбрана, в том числе, благодаря её развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам", - говорится в сообщении.
Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).
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"Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы предлагаем инвесторам достойные условия для ведения бизнеса. Особая экономическая зона "Липецк" неоднократно подтверждала, что является одной из самых успешных в России", - подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
ОЭЗ "Липецк" была создана в 2005 году. В ней зарегистрированы 63 компании-резидента из 16 стран. Введены в эксплуатацию 23 предприятия, строятся еще семь. Объем заявленных инвестиций ОЭЗ "Липецк" составляет 197,6 миллиарда рублей, освоены 63 миллиарда рублей, создано 4,3 тысячи рабочих мест. Предприятиями ОЭЗ произведено продукции на 96,5 миллиарда рублей, объем налоговых и таможенных отчислений составил 13,65 миллиарда рублей.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
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