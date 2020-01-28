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Религия и мировоззрение
2020-01-28T16:06+0300
https://ria.ru/20200128/1563974359.html
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

16:06 28.01.2020
7638
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
"Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие - все это требует большого количества людей, и умножение населения - это одна из важных целей, которые сегодня стоят перед Российским государством. Она легко решается, как говорится, "влет", если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни", - отметил патриарх.
"А потом по возрастающей - и 150, и 160 миллионов, и это никакая не фантазия, и никакие другие способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов", - заключил предстоятель.
Алена Водонаева
16 января, 13:39
Водонаева резко высказалась о маткапитале
557007184
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Совет Федерации РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Аборт - личное дело женщины, и патриарх здесь вообще ни при чем. Демографию надо поднимать за счет желанных(!) и здоровых детей.
28 января, 18:35
YSYuri SPb
94000010
Какое отношение софист-теолог имеет к гинекологической проблеме?
28 января, 17:41
Ingvar Eisen
7020016
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