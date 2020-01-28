Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

"Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие - все это требует большого количества людей, и умножение населения - это одна из важных целей, которые сегодня стоят перед Российским государством. Она легко решается, как говорится, "влет", если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни", - отметил патриарх.