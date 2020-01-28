В Госдуме уверены, что россияне поддержат изменения в Конституцию

ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Участник рабочей группы по подготовке предложений о поправке в Конституцию РФ, депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг уверен, что большинство россиян поддержат данную инициативу, которая, например, будет гарантировать индексацию пенсий и зарплату выше прожиточного минимума.
Как заявил Гартунг журналистам, принимать участие в голосовании по внесению поправки в Конституцию РФ смогут все, кто имеет избирательное право, точно так же, "как мы выбираем президента, депутатов, губернаторов".
"На последнем заседании рабочей группы мы много времени посвятили процедуре обсуждения, как мы будем голосовать. Общее мнение - на основе какого-то законного акта будем голосовать… чтобы ни у кого сомнения не вызывала сама процедура. Я уверен, что там (во время голосования) никаких особых разногласий не будет. Уверен, что подавляющее большинство поддержит поправки", - сказал он.
По мнению Гартунга, нельзя не поддержать поправки, которые "гарантируют тебе индексацию пенсий, зарплату выше прожиточного минимума и усиливают роль парламента по назначению правительства".
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.