В Госдуме уверены, что россияне поддержат изменения в Конституцию

"На последнем заседании рабочей группы мы много времени посвятили процедуре обсуждения, как мы будем голосовать. Общее мнение - на основе какого-то законного акта будем голосовать… чтобы ни у кого сомнения не вызывала сама процедура. Я уверен, что там (во время голосования) никаких особых разногласий не будет. Уверен, что подавляющее большинство поддержит поправки", - сказал он.