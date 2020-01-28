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Премьер Испании и глава женералитета Каталонии встретятся в Барселоне
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РИА Новости

Премьер Испании и глава женералитета Каталонии встретятся в Барселоне

15:50 28.01.2020
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© Правительство ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес и глава Женералитета Каталонии Ким Торра в ходе встречи в Барселоне. 20 декабря 2018 года
Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Женералитета Каталонии Ким Торра в ходе встречи в Барселоне. 20 декабря 2018 года
© Правительство Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Женералитета Каталонии Ким Торра в ходе встречи в Барселоне. 20 декабря 2018 года. Архивное фото
МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Председатель испанского правительства Педро Санчес проведет переговоры с главой каталонского женералитета Кимом Торрой в Барселоне 6 февраля.
"Шестого февраля председатель правительства господин Санчес встретится с председателем женералитета господином Торрой - в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее", - заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров официальный представитель правительства Испании, министр финансов Мария Хесус Монтеро.
В ходе переговоров будет обсуждаться вопрос формирования двусторонней комиссии для обсуждения каталонского конфликта.
Ранее Санчес уже заявлял, что намерен встретиться с Торрой в начале февраля в Барселоне.
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Ранее Левые республиканцы, входящие в правительственную коалицию в Каталонии, и правящая в Испании соцпартия договорились о создании комиссии на уровне правительств для ведения переговоров по каталонской проблеме. Итоги договоренностей должны быть представлены на голосование жителей автономного сообщества.
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Ким ТорраПедро СанчесКаталонияИспанияВ мире
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