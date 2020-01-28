Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-28T17:24+0300
https://ria.ru/20200128/1563973600.html
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра
https://cdn23.img.ria.ru/images/148282/81/1482828172_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_4a41d8a3e5b51ba9cb266a17596a5368.jpg
РИА Новости

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

17:24 28.01.2020
1741
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНабережная пляжа "Ривьера" в Сочи после шторма
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 28 янв — РИА Новости. Власти предупреждают жителей Сочи и туристов о сильных дождях и ветре, из-за которых объявлено штормовое предупреждение, сообщает администрация города.
После холодной до заморозков и снежной погоды в Сочи на несколько дней выглянуло солнце и потеплело. Теперь жителей и гостей курорта снова предупреждают об ухудшении погоды.
"Внимание! Штормовое предупреждение! В течение суток с вечера 28 января на курорте ожидается усиление ветра. Утром и днем 29 января местами возможен сильный дождь", — говорится в сообщении.
Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности.
Города мира. Будапешт
Вчера, 08:00Туризм
Паб в руинах, церковь в скале и лучшие SPA. Гид по Будапешту
001100
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочи
Рекомендуем
Сейсмограф
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Эксперты рассказали, кто в Турции не будет платить налог на проживание
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
СПЧ сменил глав двух комиссий и мониторинговой рабочей группы
Простуженный мужчина
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ
Пляж Лимани на острове Крит
Туроператоры назвали самые популярные греческие курорты
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Андрей Алабушев
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Пропускной пункт в Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков
Города мира. Будапешт
Паб в руинах, церковь в скале и лучшие SPA. Гид по Будапешту
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Трамп заявил, что Нетаньяху согласился на условия "сделки века"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния