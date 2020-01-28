В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

СОЧИ, 28 янв — РИА Новости. Власти предупреждают жителей Сочи и туристов о сильных дождях и ветре, из-за которых объявлено штормовое предупреждение, сообщает администрация города.
После холодной до заморозков и снежной погоды в Сочи на несколько дней выглянуло солнце и потеплело. Теперь жителей и гостей курорта снова предупреждают об ухудшении погоды.
"Внимание! Штормовое предупреждение! В течение суток с вечера 28 января на курорте ожидается усиление ветра. Утром и днем 29 января местами возможен сильный дождь", — говорится в сообщении.
Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности.