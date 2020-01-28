Пресс-служба главы Чувашии не комментирует его исключение из ЕР

Во вторник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что Игнатьева исключили из партии. Комиссия "Единой России" по этике ранее рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии, который во время вручения новой техники пожарным вынудил одного из них подпрыгивать за ключами.

"Не комментируем", - заявили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который являлся членом ЕР, подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.