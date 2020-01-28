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Пресс-служба главы Чувашии не комментирует его исключение из ЕР
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РИА Новости

Пресс-служба главы Чувашии не комментирует его исключение из ЕР

15:38 28.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева отказалась комментировать его исключение из "Единой России".
Во вторник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что Игнатьева исключили из партии. Комиссия "Единой России" по этике ранее рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии, который во время вручения новой техники пожарным вынудил одного из них подпрыгивать за ключами.
"Не комментируем", - заявили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который являлся членом ЕР, подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
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Кроме того, издание РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, информировало, что Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято. По информации издания, официально уход главы республики состоится либо на этой, либо на следующей неделе. В пресс-службе главы Чувашии РИА Новости заявляли, что не располагают информацией о возможной отставке Игнатьева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 28 января, что на настоящий момент указа об отставке главы Чувашии нет.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийШутка на грани фола
Шутка на грани фола
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Шутка на грани фола
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Единая РоссияМЧС РФМихаил ИгнатьевАндрей ТурчакЧувашияРоссияПолитика
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