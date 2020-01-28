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В ЦАР при столкновениях между общинами погибли порядка 50 человек
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РИА Новости

В ЦАР при столкновениях между общинами погибли порядка 50 человек

15:31 28.01.2020
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© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере 50 человек погибли в результате межобщинных столкновений в городе Бриа в Центральноафриканской Республике, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на префекта провинции.
"Погибли порядка 50 человек. Некоторые тела уже были захоронены семьями погибших, поэтому назвать точное число достаточно сложно", - сообщил префект Верхнего Котто.
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Столкновения начались в субботу вечером и продолжались до вечера воскресенья. Как сообщает агентство, вооруженным лицам противостояли офицеры полиции. После инцидента в городе были размещены миротворческие силы ООН, находящиеся в стране.
"Урегулирование проходит при участии миротворцев ООН, властей и представителей вооруженных групп. Сейчас в городе спокойно", - добавил префект.
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