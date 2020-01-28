В ЦАР при столкновениях между общинами погибли порядка 50 человек

"Погибли порядка 50 человек. Некоторые тела уже были захоронены семьями погибших, поэтому назвать точное число достаточно сложно", - сообщил префект Верхнего Котто.

Столкновения начались в субботу вечером и продолжались до вечера воскресенья. Как сообщает агентство, вооруженным лицам противостояли офицеры полиции. После инцидента в городе были размещены миротворческие силы ООН, находящиеся в стране.