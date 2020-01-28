Патриарх Кирилл: суррогатное материнство поощряет торговлю детьми

Cуррогатная мама: зачем вы это делаете? Сначала было ЭКО: дети "из пробирок" возмущали многих, но теперь, кажется, такой прогресс никто не осуждает. Сейчас же многие готовы биться против возможности бездетным стать родителями с помощью суррогатной мамы. Почему эта тема будоражит умы?