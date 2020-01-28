Патриарх Кирилл: суррогатное материнство поощряет торговлю детьми

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил практику суррогатного материнства, общественная дискуссия о целесообразности которого в конце прошлого года началась в России, с торговлей детьми.
"Не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран и доступная в России только обеспеченным людям - хочу это подчеркнуть - процедура, по сути, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми", - заявил патриарх на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.
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Он отметил, что суррогатная мать - это женщина, "которую эксплуатируют", причем "не бесплатно, не из-за энтузиазма - она за это получает деньги и как бы продает своих детей". "Конечно, я использую резкие слова, но именно ведь так обстоит дело", - добавил патриарх.
По его мнению, в основе данной проблемы во многом лежит социальное расслоение в обществе.
"Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность, бедность, желание обеспечить собственных детей. Распространение коммерческого суррогатного материнства - это очевидное, конечно, унижение достоинства российской женщины и самых незащищенных из них", - заключил предстоятель РПЦ.
4 января, 12:00АкцентыCуррогатная мама: зачем вы это делаете?Сначала было ЭКО: дети "из пробирок" возмущали многих, но теперь, кажется, такой прогресс никто не осуждает. Сейчас же многие готовы биться против возможности бездетным стать родителями с помощью суррогатной мамы. Почему эта тема будоражит умы?