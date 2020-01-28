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Религия и мировоззрение
2020-01-28T15:31+0300
https://ria.ru/20200128/1563972677.html
Патриарх Кирилл: суррогатное материнство поощряет торговлю детьми
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл: суррогатное материнство поощряет торговлю детьми

15:31 28.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил практику суррогатного материнства, общественная дискуссия о целесообразности которого в конце прошлого года началась в России, с торговлей детьми.
"Не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран и доступная в России только обеспеченным людям - хочу это подчеркнуть - процедура, по сути, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми", - заявил патриарх на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.
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Он отметил, что суррогатная мать - это женщина, "которую эксплуатируют", причем "не бесплатно, не из-за энтузиазма - она за это получает деньги и как бы продает своих детей". "Конечно, я использую резкие слова, но именно ведь так обстоит дело", - добавил патриарх.
По его мнению, в основе данной проблемы во многом лежит социальное расслоение в обществе.
"Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность, бедность, желание обеспечить собственных детей. Распространение коммерческого суррогатного материнства - это очевидное, конечно, унижение достоинства российской женщины и самых незащищенных из них", - заключил предстоятель РПЦ.
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4 января, 12:00Акценты
Cуррогатная мама: зачем вы это делаете?Сначала было ЭКО: дети "из пробирок" возмущали многих, но теперь, кажется, такой прогресс никто не осуждает. Сейчас же многие готовы биться против возможности бездетным стать родителями с помощью суррогатной мамы. Почему эта тема будоражит умы?
35100033
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьСовет Федерации РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
А рождение детей ради получения денег от государства он не хочет прокомментировать? И не в стенах государственных органов. Церковь у нас отделена от государства.
28 января, 15:35
oonelisaped
1200001
Суррогатное материнство позволяет парам, не могущим иметь детей, получить своего(!) ребенка от другой женщины, а та, в свою очередь, вознаграждение. Не романтично, но эффективно. Соглашусь с предыдущим комментатором - дело священников в светском гос-ве - церковь, а не рассуждения по поводу законов или обучение детей в общеобразовательных школах.
28 января, 15:49
YSYuri SPb
1200001
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