Молдавия и США должны углублять сотрудничество, считает Додон

КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что республика должна углубить сотрудничество с США в ряде областей, представляющих взаимный интерес.
Додон во вторник провел встречу с находящейся в Кишиневе делегацией Госдепа США. Ее возглавляют заместитель помощника госсекретаря в бюро по борьбе с наркотиками и применению закона Джорган Эндрюс и заместитель помощника госсекретаря в бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Алан Парселл.
"Стратегический диалог, выстроенный нашими странами, создает достаточные возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и США. Приветствовал деятельность рабочих групп, созданных в рамках стратегического диалога", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи.
Он отметил, что стороны могут расширять сотрудничество в областях, имеющих отношение к качеству государственного управления, внедрению реформ, борьбе с коррупцией.
"Подчеркнул, что внедрение реформы юстиции и борьба с коррупцией являются приоритетом нынешней власти. Отметил, что эти первостепенные задачи будут выполняться последовательно и прозрачно, в соответствии с моделью, которую одобрят внешние партнеры, гражданское общество, профессионалы системы, а также политические силы: власть и оппозиция", - добавил Додон.