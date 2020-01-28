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Молдавия и США должны углублять сотрудничество, считает Додон
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РИА Новости

Молдавия и США должны углублять сотрудничество, считает Додон

15:22 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что республика должна углубить сотрудничество с США в ряде областей, представляющих взаимный интерес.
Додон во вторник провел встречу с находящейся в Кишиневе делегацией Госдепа США. Ее возглавляют заместитель помощника госсекретаря в бюро по борьбе с наркотиками и применению закона Джорган Эндрюс и заместитель помощника госсекретаря в бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Алан Парселл.

"Стратегический диалог, выстроенный нашими странами, создает достаточные возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и США. Приветствовал деятельность рабочих групп, созданных в рамках стратегического диалога", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи.

Он отметил, что стороны могут расширять сотрудничество в областях, имеющих отношение к качеству государственного управления, внедрению реформ, борьбе с коррупцией.
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"Подчеркнул, что внедрение реформы юстиции и борьба с коррупцией являются приоритетом нынешней власти. Отметил, что эти первостепенные задачи будут выполняться последовательно и прозрачно, в соответствии с моделью, которую одобрят внешние партнеры, гражданское общество, профессионалы системы, а также политические силы: власть и оппозиция", - добавил Додон.
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Игорь ДодонМолдавияСШАВ мире
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