Молдавия и США должны углублять сотрудничество, считает Додон

"Стратегический диалог, выстроенный нашими странами, создает достаточные возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и США. Приветствовал деятельность рабочих групп, созданных в рамках стратегического диалога", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи.

Он отметил, что стороны могут расширять сотрудничество в областях, имеющих отношение к качеству государственного управления, внедрению реформ, борьбе с коррупцией.

"Подчеркнул, что внедрение реформы юстиции и борьба с коррупцией являются приоритетом нынешней власти. Отметил, что эти первостепенные задачи будут выполняться последовательно и прозрачно, в соответствии с моделью, которую одобрят внешние партнеры, гражданское общество, профессионалы системы, а также политические силы: власть и оппозиция", - добавил Додон.