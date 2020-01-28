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В Якутии участникам войны выплатят по сто тысяч рублей ко Дню Победы
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РИА Новости

В Якутии участникам войны выплатят по сто тысяч рублей ко Дню Победы

15:10 28.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГубернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил выплатить участникам Великой Отечественной войны по 100 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Как отметили в региональном правительстве, в этом году весь мир отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В России этот год объявлен Годом памяти и славы, в Якутии – Годом патриотизма. Во вторник Николаев подписал указ о единовременных выплатах в честь юбилейной даты.

"В связи с 75-й годовщиной Великой победы в Якутии участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов получат по 100 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава Якутии", - рассказали в пресс-службе.

Согласно указу, единовременные выплаты в 30 тысяч рублей также получат вдовы погибших участников войны, лица, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
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Вдовам умерших участников Великой отечественной войны выплатят по 20 тысяч рублей, ветеранам тыла – по 10 тысяч рублей. Кроме того, дети войны – граждане, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года – получат по 3 тысячи рублей.
"Наш долг окружить заботой и вниманием каждого участника Великой Отечественной войны, ветерана тыла, детей войны. Всем обществом мы обязаны позаботиться об их здоровье, жизненных условиях, помочь решить все проблемы", – приводятся слова Николаева.
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Айсен НиколаевВеликая Отечественная война (1941-1945)ЯкутияПолитика
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