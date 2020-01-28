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Глава ВОЗ указал на изменения в мерах Китая при вспышках заболеваний
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РИА Новости

Глава ВОЗ указал на изменения в мерах Китая при вспышках заболеваний

15:10 28.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи в Пекине
Министр иностранных дел КНР Ван И и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новыми типом коронавируса, принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом, заявил во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.
"Плечом к плечу вы начали предпринимать целую серию мер в области общественного здравоохранения, что крайне важно, и я горд тем, что вы все это сделали, так как это сильно отличается от опыта, связанного с другими случаями вспышек заболевания (в Китае - ред.)", - заявил глава организации на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Он указал, что китайская сторона своевременно уведомила ВОЗ и международное сообщество о патогене, вызвавшем пневмонию, и о самой вспышке заболевания.
Гебрейесус подчеркнул, что важными факторами для сдерживания распространения заболевания в Китае являются политическая приверженность руководства страны и техническая компетенция.
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Последняя крупная вспышка заболевания, вызванная коронавирусом в Китае, была в 2002-2003 годах, когда тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) унес жизни более 800 человек. Тогда власти страны несколько месяцев после начала вспышки придерживались политики сокрытия любой информации, что привело к серьезным последствиям.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыСи ЦзиньпинВОЗКитайУханьВ мире
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