Глава ВОЗ указал на изменения в мерах Китая при вспышках заболеваний

Министр иностранных дел КНР Ван И и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи в Пекине

ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новыми типом коронавируса , принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом, заявил во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

"Плечом к плечу вы начали предпринимать целую серию мер в области общественного здравоохранения, что крайне важно, и я горд тем, что вы все это сделали, так как это сильно отличается от опыта, связанного с другими случаями вспышек заболевания (в Китае - ред.)", - заявил глава организации на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он указал, что китайская сторона своевременно уведомила ВОЗ и международное сообщество о патогене, вызвавшем пневмонию, и о самой вспышке заболевания.

Гебрейесус подчеркнул, что важными факторами для сдерживания распространения заболевания в Китае являются политическая приверженность руководства страны и техническая компетенция.

Последняя крупная вспышка заболевания, вызванная коронавирусом в Китае, была в 2002-2003 годах, когда тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) унес жизни более 800 человек. Тогда власти страны несколько месяцев после начала вспышки придерживались политики сокрытия любой информации, что привело к серьезным последствиям.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.