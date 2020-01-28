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Палестина запросила ЛАГ об экстренной встрече из-за "сделки века"
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РИА Новости

Палестина запросила ЛАГ об экстренной встрече из-за "сделки века"

15:01 28.01.2020 (обновлено: 22:04 28.01.2020)
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© AP Photo / Majdi MohammedСтолкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
© AP Photo / Majdi Mohammed
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе. Архивное фото
КАИР, 28 янв - РИА Новости. Палестина обратилась в Лигу арабских государств (ЛАГ) с просьбой провести в субботу экстренную встречу в связи с планами президента США объявить общественности так называемую "сделку века", об этом агентству ВАФА заявил посол палестинского государства в Каире Дияб аль-Люх.
По словам аль-Люха, целью встречи, которая должна пройти на уровне министров иностранных дел Совета ЛАГ в присутствии палестинского лидера Махмуда Аббаса, станет обсуждение контрмер региональной организации в отношении американского плана.
"Встреча, запланированная на следующую субботу, пройдет в очень важное время, которое требует единой арабской позиции для противостояния планам свести на нет палестинское национальное дело", - сказал посол.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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