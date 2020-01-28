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Белоруссия ввела дополнительные меры против нового коронавируса
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РИА Новости

Белоруссия ввела дополнительные меры против нового коронавируса

14:58 28.01.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в международном аэропорту Владивостока
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Белоруссия приняла решение предпринять дополнительные меры, чтобы не допустить попадания в страну нового опасного коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник.
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
"Заканчивается празднование нового года в Китае, и планируется возвращение (в Белоруссию – ред.) китайских студентов и рабочих, а также наших граждан, которые находились в Китае в момент праздников… Нами принято решение о принятии дополнительных мер защиты нашей территории: планируется, что в Национальном аэропорту "Минск" (авиакомпанией – ред.) "Белавиа" будет налажен двойной контроль", - сказал министр на пресс-конференции.
По его словам, сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета для выявления пассажиров с признаками вирусной инфекции. Если такие пассажиры будут обнаружены, то их паспортное и таможенное оформление будет проводиться отдельно от остальных пассажиров.
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Караник добавил, что уточняется список китайских студентов и работников, которые должны вернуться в Белоруссию из отпусков, будет развернут лабораторный контроль, в том числе в аэропорту, на предмет выявления наличия вируса. Сдать лабораторные анализы смогут все желающие, прибывающие в Белоруссию из Китая, бесплатно, результаты будут готовы в течение 4-12 часов. В стране есть необходимые для этого тест-системы. Прибывающим из Китая будут раздаваться памятка поведения и рекомендации, что в случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней не нужно обращаться в поликлиники, а необходимо сразу вызывать скорую помощь.
При этом министр положительно отозвался о тех мерах, которые предпринимаются китайскими властями против нового коронавируса. В частности, речь идет о том, что жители районов, неблагоприятных с точки зрения распространения вируса, помещаются на карантин и только после 14-дневного наблюдения им разрешается выезд из страны. "Это минимизирует риск распространения вируса за пределы страны", - сказал глава белорусского Минздрава.
Он добавил, что необходимости создания карантинных зон в Белоруссии нет.
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