На выставку Дали в Манеже в первый день работы стоит огромная очередь

"В первый день открытия выставки выстроилась огромная очередь из желающих посетить экспозицию. Практически 25 тысяч билетов было куплено в онлайн-режиме перед официальным открытием", - рассказала собеседница агентства.

Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой представлено более 180 произведений мастера (живопись, рисунки, акварели и гравюры), продлится до 25 марта. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Кроме того, на выставке можно увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".