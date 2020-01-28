На выставку Дали в Манеже в первый день работы стоит огромная очередь

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Масштабная экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник в московском Манеже, собрала огромную очередь еще до открытия, сообщили РИА Новости организаторы проекта.
"В первый день открытия выставки выстроилась огромная очередь из желающих посетить экспозицию. Практически 25 тысяч билетов было куплено в онлайн-режиме перед официальным открытием", - рассказала собеседница агентства.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой представлено более 180 произведений мастера (живопись, рисунки, акварели и гравюры), продлится до 25 марта. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Кроме того, на выставке можно увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".