В Мали выпустят на свободу одного из лидеров госпереворота

Генерал Амаду Саного был арестован в 2013 году по подозрению в убийстве 21 солдата элитного подразделения "красные береты".

Амаду Саного возглавил военный переворот в Мали 22 марта 2012 года. Тогда военные, недовольные реакцией правительства на восстание племен туарегов на севере страны, отстранили от власти президента Амаду Тумани Туре. В середине апреля лидер хунты передал власть главе Национального собрания Мали (парламента), который должен был возглавлять временное правительство до избрания нового главы государства. В августе капитан Саного был произведен в генералы.