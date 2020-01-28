Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T14:48+0300
https://ria.ru/20200128/1563970058.html
В Мали выпустят на свободу одного из лидеров госпереворота
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40656/40/406564036_0:0:2988:1681_1036x0_80_0_0_05bdba4701bf8379172776a1cb3cbea4.jpg
РИА Новости

В Мали выпустят на свободу одного из лидеров госпереворота

14:48 28.01.2020
68
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мали. Город Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд в Мали вынес решение о досудебном освобождении одного из лидеров государственного переворота 2012 года генерала Амаду Саного, сообщает агентство Франс Пресс.
Генерал Амаду Саного был арестован в 2013 году по подозрению в убийстве 21 солдата элитного подразделения "красные береты".
Амаду Саного возглавил военный переворот в Мали 22 марта 2012 года. Тогда военные, недовольные реакцией правительства на восстание племен туарегов на севере страны, отстранили от власти президента Амаду Тумани Туре. В середине апреля лидер хунты передал власть главе Национального собрания Мали (парламента), который должен был возглавлять временное правительство до избрания нового главы государства. В августе капитан Саного был произведен в генералы.
Сотрудники сил безопасности Мали возле отеля Radisson Blu в городе Бамако. 20 ноября 2015
20 августа 2018, 14:44
В Мали суд подтвердил переизбрание действующего президента
000000
Обсудить 1
МалиВ мире
Рекомендуем
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
Honda приостановила работу в Китае из-за коронавируса
Город Дума в окрестностях Дамаска
Спецпосланник ООН прибыл в Дамаск
Немецкие солдаты бундесвера
В бундестаге раскритиковали состояние вооруженных сил Германии
Ситуация в Палестине
Палестина потребовала экстренного созыва Совета ЛАГ по "сделке века"
Пульт дистанционного управления
Mediascope сообщил, сколько времени россияне тратят на телевидение
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Владивостока
Белоруссия ввела дополнительные меры против нового коронавируса
В Красноармейском районе Краснодарского края 60-летний охранник на кладбище в станице Полтавской подозревается в убийстве знакомого
На Кубани кладбищенский охранник убил мужчину лопатой
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский расширил аппарат СНБО
Статуи Фемиды
Суд отказал омской студентке, подавшей иск из-за запрета носить хиджаб
Кабинка для голосования на избирательном участке
ФОМ временно отказался от публикации рейтингов российских политиков
Флаги Молдавии
В Кишиневе хотят открыть филиал музея блокады Ленинграда
Логотип корпорации Макдоналдс
В Петербурге ФАС оштрафовала "Макдоналдс" за предложение купить соус
Коридор в больнице
Прокуратура внесла представление властям Свердловской области
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прокомментировал "сделку века" США
Электрический самолет, разработку которого финансирует авиакомпания Finavia
В Финляндии электрические самолеты запустят в конце 2020-х годов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
Лента новостейМолния