Прокуратура внесла представление властям Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Прокуратура внесла представление министру здравоохранения Прокуратура внесла представление министру здравоохранения Свердловской области в связи с информацией о забастовке в Богдановичской районной больнице, сообщило во вторник региональное надзорное ведомство, добавив, что в ходе ранее проведенной проверки факты, озвученные профсоюзом "Альянс врачей", подтвердились.

Ранее пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов сообщил РИА Новости, что сотрудники прачечной и пищеблока Богдановичской больницы объявили забастовку из-за ужасных условий труда. Между тем его слова опровергли в региональном минздраве.

"С целью скорейшего восстановления трудовых прав граждан и устранения нарушений, связанных с условиями труда, прокуратура области министру здравоохранения региона внесла представление с требованием разобраться в ситуации и принять конкретные меры к устранению нарушений. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся под контролем прокуратуры", - сообщает прокуратура.

Ведомство уточняет, что в ходе ранее проведенной проверки факты, озвученные профсоюзом "Альянс врачей", нашли свое подтверждение.

Установлено, что заработная плата работникам подлежала начислению в большем объеме с учетом положений закона о минимальном размере оплаты труда. Для пресечения нарушений, связанных с оплатой труда, прокуратура внесла руководителю больницы представление, которое рассмотрено, однако реальных мер по решению ситуации с заработной платой главврач не принял, подчеркивает надзорное ведомство.

В связи с этим прокуратура вынесла в отношении главврача постановление о привлечении к административной ответственности по статье КоАП РФ "Невыплата заработной платы и иных выплат в установленный законом срок". Постановление находится на рассмотрении.