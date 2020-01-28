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Прокуратура внесла представление властям Свердловской области
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РИА Новости

Прокуратура внесла представление властям Свердловской области

14:46 28.01.2020
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Прокуратура внесла представление министру здравоохранения Свердловской области в связи с информацией о забастовке в Богдановичской районной больнице, сообщило во вторник региональное надзорное ведомство, добавив, что в ходе ранее проведенной проверки факты, озвученные профсоюзом "Альянс врачей", подтвердились.
Ранее пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов сообщил РИА Новости, что сотрудники прачечной и пищеблока Богдановичской больницы объявили забастовку из-за ужасных условий труда. Между тем его слова опровергли в региональном минздраве.
"С целью скорейшего восстановления трудовых прав граждан и устранения нарушений, связанных с условиями труда, прокуратура области министру здравоохранения региона внесла представление с требованием разобраться в ситуации и принять конкретные меры к устранению нарушений. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся под контролем прокуратуры", - сообщает прокуратура.
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Ведомство уточняет, что в ходе ранее проведенной проверки факты, озвученные профсоюзом "Альянс врачей", нашли свое подтверждение.
Установлено, что заработная плата работникам подлежала начислению в большем объеме с учетом положений закона о минимальном размере оплаты труда. Для пресечения нарушений, связанных с оплатой труда, прокуратура внесла руководителю больницы представление, которое рассмотрено, однако реальных мер по решению ситуации с заработной платой главврач не принял, подчеркивает надзорное ведомство.
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В связи с этим прокуратура вынесла в отношении главврача постановление о привлечении к административной ответственности по статье КоАП РФ "Невыплата заработной платы и иных выплат в установленный законом срок". Постановление находится на рассмотрении.
"Кроме того, в связи с крайне неудовлетворительным состоянием помещений прачечной прокуратура в суд направила исковое заявление об обязании медицинского учреждения устранить нарушения", - отмечается в сообщении.
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Иван КоноваловСвердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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