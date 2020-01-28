При поддержке СУЭК Хор Турецкого дал два концерта в Кузбассе

"Мы знаем, что Кузбасс внес большой вклад в общее дело Великой Победы. В самые тяжелые для страны годы это была и всесоюзная кузница и всесоюзная кочегарка. Многие кузбассовцы совершили подвиги на фронтах. И память об этом должна сохранятся в поколениях, в том числе через ставшими уже действительно народными песни", - отметил руководитель коллектива Михаил Турецкий, слова которого приводятся в пресс-релизе.