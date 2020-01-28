При поддержке СУЭК Хор Турецкого дал два концерта в Кузбассе

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В рамках Всероссийского марафона "Песни Победы" популярный коллектив Хор Турецкого и арт группа "Сопрано" дали два концерта в Кемеровской области – в Кемерово и Ленинск-Кузнецке, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), при поддержке которой прошли выступления.
"Мы знаем, что Кузбасс внес большой вклад в общее дело Великой Победы. В самые тяжелые для страны годы это была и всесоюзная кузница и всесоюзная кочегарка. Многие кузбассовцы совершили подвиги на фронтах. И память об этом должна сохранятся в поколениях, в том числе через ставшими уже действительно народными песни", - отметил руководитель коллектива Михаил Турецкий, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По словам заместителя генерального директора - директора по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Сергея Григорьева, для компании очень значимо, чтобы марафон "Песни Победы" прошел через Кузбасс.
"Это действительно героический регион, дававший стране и шахтерские дивизии и миллионы тонн угля, внесший большой вклад в Победу", - сказал Григорьев.