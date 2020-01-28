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https://ria.ru/20200128/1563969738.html
Палестина потребовала экстренного созыва Совета ЛАГ по "сделке века"
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РИА Новости

Палестина потребовала экстренного созыва Совета ЛАГ по "сделке века"

14:52 28.01.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedСитуация в Палестине
Ситуация в Палестине
© AP Photo / Majdi Mohammed
ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Палестина потребовала экстренного созыва Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) для противодействия "сделке века", продвигаемой администрацией США, сообщило агентство ВАФА со ссылкой на посла Палестины в Каире Дияба Аллоха.
"Государство Палестина официально обратилось с просьбой о проведении внеочередной сессии Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в присутствии президента Палестины Махмуда Аббаса для обсуждения путей противодействия так называемой "сделке века", - цитирует агентство заявление Аллоха.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:35
В Кремле воздержались от комментариев по ближневосточной "сделке века"
"Необходима единая позиция арабских стран для сопротивления планам (США) вопреки существующим международным положениям отбросить принцип двух государств и воспрепятствовать созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, на своей исконной земле, оккупированной в 1967 году", - добавил он.
Заявление сделано за несколько часов до анонсированной презентации "сделки века" в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.
Трансляция выступления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в кафе
Вчера, 10:05Сказано в эфире
Трамп пообещал "сделку века" по Палестине. Что из этого получится? Дональд Трамп анонсировал "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию. Президент США готов на резкие шаги, но встретит ли это понимание в Палестине, задался вопросом в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
Вашингтон начал разработку мирной инициативы более двух лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Палестинские власти, выступающие против сделки века и американского посредничества в палестино-израильском урегулировании, уже призвали жителей Палестины к протестам.
Палестинское руководство призвало послов арабских и мусульманских стран не участвовать в церемонии объявления "сделки века", намеченной на вторник.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Обострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампСШАЛига арабских государствПалестинаВ мире
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