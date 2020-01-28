Палестина потребовала экстренного созыва Совета ЛАГ по "сделке века"

ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Палестина потребовала экстренного созыва Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) для противодействия "сделке века", продвигаемой администрацией США, сообщило агентство ВАФА со ссылкой на посла Палестины в Каире Дияба Аллоха.
"Государство Палестина официально обратилось с просьбой о проведении внеочередной сессии Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в присутствии президента Палестины Махмуда Аббаса для обсуждения путей противодействия так называемой "сделке века", - цитирует агентство заявление Аллоха.
"Необходима единая позиция арабских стран для сопротивления планам (США) вопреки существующим международным положениям отбросить принцип двух государств и воспрепятствовать созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, на своей исконной земле, оккупированной в 1967 году", - добавил он.
Заявление сделано за несколько часов до анонсированной презентации "сделки века" в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.
Вчера, 10:05Сказано в эфиреТрамп пообещал "сделку века" по Палестине. Что из этого получится? Дональд Трамп анонсировал "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию. Президент США готов на резкие шаги, но встретит ли это понимание в Палестине, задался вопросом в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
Вашингтон начал разработку мирной инициативы более двух лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Палестинские власти, выступающие против сделки века и американского посредничества в палестино-израильском урегулировании, уже призвали жителей Палестины к протестам.
Палестинское руководство призвало послов арабских и мусульманских стран не участвовать в церемонии объявления "сделки века", намеченной на вторник.