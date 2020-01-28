В Екатеринбурге прокуроры проверят условия работы водителей скорой

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверит соблюдение прав водителей скорой помощи в Екатеринбурге после сообщений СМИ о готовящейся забастовке, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Ранее местное издание e1.ru сообщило со ссылкой на водителей скорой помощи, что 1 февраля в 0.00 (22.00 мск 31 января) якобы ни одна подстанция не выйдет на смену. Причиной такого решения будто бы стал переход к новой аутсорсинговой компании - частной фирме, которая будет предоставлять городу машины скорой помощи: четыре месяца назад в городе Копейск Челябинской области расторгли договор с этой фирмой, водители жаловались на задержку зарплат, а жители — на то, что скорые не приезжают вовремя. Горздрав Екатеринбурга заявил, что информация о бунте водителей скорой помощи не соответствует действительности.
"Генеральной прокуратурой РФ прокуратуре Свердловской области поручено проверить сведения, размещенные в ряде интернет-изданий. Средства массовой информации сообщили о готовящейся забастовке водителей нескольких подстанций скорой помощи Екатеринбурга в связи с ухудшением условий труда и его оплаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры уделят вопросам соблюдения работодателями государственных гарантий по оплате труда водителей, режима их труда и отдыха, а также исполнения законодательства о здравоохранении.
"По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона, а также недопущению срывов оказания качественной медицинской помощи", - добавили в Генпрокуратуре.
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