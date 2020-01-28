В Екатеринбурге прокуроры проверят условия работы водителей скорой

"Генеральной прокуратурой РФ прокуратуре Свердловской области поручено проверить сведения, размещенные в ряде интернет-изданий. Средства массовой информации сообщили о готовящейся забастовке водителей нескольких подстанций скорой помощи Екатеринбурга в связи с ухудшением условий труда и его оплаты", - говорится в сообщении.