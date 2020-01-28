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Забайкальский край
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Забайкальский край
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РИА Новости

Забайкальский край

14:35 28.01.2020 (обновлено: 14:38 28.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевДаурскому заповеднику в Забайкалье исполнилось 30 лет
Даурскому заповеднику в Забайкалье исполнилось 30 лет
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.
Регион имеет общие административные границы с Республиками Бурятия и Якутия, Иркутской и Амурской областями. Граничит с Китайской Народной Республикой и Монголией. Забайкальский край входит в состав Дальневосточного федерального округа.
Площадь региона составляет 432 тысячи квадратных километров.
Численность населения на 1 января 2019 года – 1,065 миллиона человек.
В составе Забайкальского края 31 муниципальный район, 10 городов, 41 поселок городского типа и 808 сельских поселений.
Административный центр – город Чита. Второй по числу жителей края город – Краснокаменск.
Губернатор Забайкальского края – Александр Осипов.
Экономика региона специализируется на горнорудной промышленности и сельском хозяйстве, что обуславливает сырьевую направленность хозяйства.
В общем объеме промышленного потенциала Забайкальского края ведущее место занимает добыча полезных ископаемых – 66,4%, на долю обрабатывающих производств приходится 14,9%, на долю обеспечения электрической энергией, газом и паром – 17,3%, на долю водоснабжения и водоотведения – 1,4%.
Забайкальский край занимает одно из лидирующих мест в стране по запасам обширной группы руд, в которую входят медь, уран, молибден, титан и ряд других полезных ископаемых. Юго-восток Забайкалья богат значительными запасами золота, вольфрама, молибдена, железа, цинка, серебра и свинца. Минерально-сырьевая база россыпной золотодобычи представлена 305 месторождениями. Запасы угля сосредоточены на юго-востоке, западе и севере региона.
Крупнейшими предприятиями являются ОАО "Ново-Широкинский рудник", ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", ОАО "Новоорловский горно-обогатительный комбинат", ЗАО "Рудник Александровский", ЗАО "Рудник Апрелково", АО "Завод горного оборудования", АО "Машзавод", АО "Силикатный завод".
По данным статистики, в январе-ноябре 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 178,226 миллиарда рублей.
Значителен потенциал Забайкалья в развитии агропромышленного комплекса. В растениеводстве приоритетны зерновые культуры, которые занимают большинство посевных площадей.
В животноводстве наибольшее развитие получили мясное и мясомолочное скотоводство, тонкорунное и полугрубошерстное овцеводство, табунное коневодство.
В январе-ноябре 2019 года объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 20,484 миллиарда рублей.
Внешнеторговый оборот Забайкальского края за январь-сентябрь 2019 года составил 698,3 миллиона долларов (без учета стран ЕАЭС – 653,8 миллиона долларов). Объем экспортных операций составил 422,95 миллиона долларов (без учета стран ЕАЭС – 379,6 миллиона долларов), импортных – 275,3 миллиона долларов (без учета стран ЕАЭС – 274,2 миллиона долларов).
Основными экспортируемыми товарными группами являются: минеральные продукты, которые преимущественно представлены экспортом свинцовых, медных концентратов; древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
Основу импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машиностроительная продукция и продукция химической промышленности.
Край имеет благоприятное транспортно-географическое положение. Он находится на пересечении транспортных артерий, соединяющих восточную и западную часть России, граничит с Китаем и Монголией. По территории региона проходят три федеральные автомобильные трассы: Хабаровск – Чита, Чита – Иркутск и Чита – Забайкальск. Последняя соединяет краевой центр с крупнейшим сухопутным портом на российско-китайской границе – автомобильным и железнодорожным пунктом пропуска "Забайкальск". В регионе в целом развита пограничная инфраструктура – работает пять пунктов пропуска на российско-китайской и два пункта пропуска на российско-монгольской границе.
В Забайкалье насчитывается свыше 60 уникальных памятников природы, включая ледники хребта Кодар, термальные источники, озера, потухшие вулканы и т. п. Важными туристическими объектами считаются озеро Арей, точка Великого водораздела – гора Палласа (между бассейнами Северного ледовитого и Тихого океанов).
На территории края расположены два государственных природных биосферных заповедника ("Даурский", "Сохондинский"), два государственных природных заказника федерального значения ("Цасучейский бор", "Долина дзерена"), два национальных парка "Алханай", "Чикой"), два природных парка ("Ивано-Арахлейский", "Арей"), 16 государственных природных заказников регионального значения.
Забайкалье богато источниками минеральных вод, применяемых в лечебных целях.
Регион является одним из центров северного буддизма, на его территории находятся несколько знаковых для этой религии дацанов – монастырей-университетов.
Пограничное положение Забайкальского края с Китаем способствует быстрому развитию приграничного туризма.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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