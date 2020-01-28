На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков

На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020

На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020

© Фото : МЧС России На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 259 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины на юге Спасатели эвакуировали 259 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины на юге Сахалина , сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.

Всего на льдине около 600 человек. Она оторвалась сегодня в 16.40 (8.40 мск) в заливе Мордвинова, 2 километрах от берега образовалась трещина.

© Фото : МЧС России На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020 © Фото : МЧС России На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020

"По состоянию на 20.40 (12.40 мск), спасателями эвакуировано со льда 259 человек, за трещиной остались люди, которые собираются группами для переправы на берег. Остальные рыбаки выходят со льда самостоятельно", - рассказали в пресс-службе.