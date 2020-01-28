Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-28T14:09+0300
https://ria.ru/20200128/1563967554.html
Эксперт обвинил Эстонию в "примазывании" к юбилею открытия Антарктиды
https://cdn25.img.ria.ru/images/156324/23/1563242350_0:60:2047:1211_1036x0_80_0_0_06b7ddc2f8d605abee056a8d6422d66b.jpg
РИА Новости

Эксперт обвинил Эстонию в "примазывании" к юбилею открытия Антарктиды

14:09 28.01.2020
1586
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновПамятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Интерес к Антарктиде в мире растет, пусть и не всегда его подогревают честными по отношению к России и исторической справедливости методами, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.

"Сейчас к нам, к нашей истории, даже к теме 200-летия открытия Антарктиды, не побоюсь сказать, примазываются. Вы знаете, глава прибалтийской республики Эстония тоже поехала и начала говорить, что Беллинсгаузен - это эстонский адмирал, эстонский мореплаватель [так как родился на современной территории Эстонии]", - сказал он на конференции, посвященной юбилею.

"Мы, конечно, приветствуем, что даже таким способом, хоть и извращенным, к теме Антарктиды в мире возрастает интерес, тот, на который мы рассчитываем", - добавил Ненашев.
При этом председатель ДПФ отметил героизм российских моряков, впервые 200 лет назад достигших Антарктиды. По его словам, экспедиция была организована в трудное время – практически сразу после войны с Наполеоном. Кроме того, по словам Ненашева, сегодня "некоторые яхты наших состоятельных людей" имеют большее водоизмещение, чем шлюпы "Восток" и "Мирный", впервые в истории достигшие Антарктиды.
Как русские моряки открыли Антарктиду
Вчера, 11:10
Как русские моряки открыли Антарктиду200 лет назад русская экспедиция, возглавляемая Фаддеем Беллинсгаузеном, открыла Антарктиду. Как проходило плавание и с какими трудностями столкнулись путешественники — в лонгриде Ria.ru
Председатель ДПФ также считает, что сегодня Антарктида интересна и с точки зрения туризма. По его словам, помогать российским гражданам побывать на Южном материке "могло бы и государство".
Экспедиция двух шлюпов "Восток" и "Мирный" началась в июле 1819 года. Кораблями командовали капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев. После продолжительного плавания 17 и 18 февраля (5 и 6 февраля по старому стилю) 1820 года шлюпы подошли почти вплотную к берегу Антарктиды.
Позднее экипажи также проводили исследования в Тихом океане, три раза пересекали Южный полярный круг. 6 августа (24 июля по старому стилю) 1821 года шлюпы вернулись в Кронштадт.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
26 января, 01:30
Президент Эстонии назвала Беллинсгаузена "нашим человеком"
39130012
Обсудить 0
РИА НаукаФаддей БеллинсгаузенМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)ЭстонияАнтарктида
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой осудил направление проекта о Конституции Венецианской комиссии
Президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
Песков прокомментировал список приглашенных в Москву на 9 Мая
Марс во время восхода солнца
Генконструктор: Россия пока не планирует пилотируемых полетов на Марс
Принципиальная схема нового биосенсора. На поверхности находится только чувствительное кольцо, а вся его оптическая часть — источник и детектор излучения — располагается внутри диэлектрика
Российские ученые создали сверхчувствительные биосенсоры
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов назначен худруком Центра им. Мейерхольда в Москве
Статуи Фемиды
Суд отказал омской студентке, подавшей иск из-за запрета носить хиджаб
LIVE: Пресс-подход Вышинского и Черышевой в ПАСЕ
Выступление Вышинского и Черышевой в ПАСЕ по Sputnik Эстония
Испытание десантного модуля проекта ExoMars
Проект ExoMars-2020 испытывает большие трудности, сообщил ученый
Здание министерства культуры РФ в Москве
Минкультуры: заявок на субсидии для фильма о "Машине времени" не было
Пульт дистанционного управления
Mediascope сообщил, сколько времени россияне тратят на телевидение
Избранный президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления в парламенте в Таллине. 3 октября 2016 года
В парламенте Эстонии обвинили Россию в попытках "переписать историю"
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе "Машина времени"
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
Лента новостейМолния