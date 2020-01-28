Эксперт обвинил Эстонию в "примазывании" к юбилею открытия Антарктиды

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Интерес к Интерес к Антарктиде в мире растет, пусть и не всегда его подогревают честными по отношению к России и исторической справедливости методами, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев

"Сейчас к нам, к нашей истории, даже к теме 200-летия открытия Антарктиды, не побоюсь сказать, примазываются. Вы знаете, глава прибалтийской республики Эстония тоже поехала и начала говорить, что Беллинсгаузен - это эстонский адмирал, эстонский мореплаватель [так как родился на современной территории Эстонии]", - сказал он на конференции, посвященной юбилею.

"Мы, конечно, приветствуем, что даже таким способом, хоть и извращенным, к теме Антарктиды в мире возрастает интерес, тот, на который мы рассчитываем", - добавил Ненашев.

При этом председатель ДПФ отметил героизм российских моряков, впервые 200 лет назад достигших Антарктиды. По его словам, экспедиция была организована в трудное время – практически сразу после войны с Наполеоном. Кроме того, по словам Ненашева, сегодня "некоторые яхты наших состоятельных людей" имеют большее водоизмещение, чем шлюпы "Восток" и "Мирный", впервые в истории достигшие Антарктиды.

Председатель ДПФ также считает, что сегодня Антарктида интересна и с точки зрения туризма. По его словам, помогать российским гражданам побывать на Южном материке "могло бы и государство".

Экспедиция двух шлюпов "Восток" и "Мирный" началась в июле 1819 года. Кораблями командовали капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев. После продолжительного плавания 17 и 18 февраля (5 и 6 февраля по старому стилю) 1820 года шлюпы подошли почти вплотную к берегу Антарктиды.